Пожары закрыли границу между Сирией и Турцией

11 дней бушуют лесные пожары в сирийской провинции Латакия. Огонь уничтожает сельскохозяйственные угодья и приближается к жилым районам.

Пожары заблокировали главную дорогу между Латакией и Кесабом, что затрудняет эвакуацию и не позволяет группам помощи добраться до пострадавших населенных пунктов.

В связи с распространением лесных пожаров власти Сирии вынуждены были закрыть контрольно-пропускной пункт "Кесаб" на границе с Турцией. Проезд остается открытым лишь для пожарной спецтехники и гуманитарных организаций Турции, которые оказывают соседнему государству помощь в борьбе со стихией.