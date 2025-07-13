3.74 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Пожары закрыли границу между Сирией и Турцией
Автор:Редакция news.by
11 дней бушуют лесные пожары в сирийской провинции Латакия. Огонь уничтожает сельскохозяйственные угодья и приближается к жилым районам.
Пожары заблокировали главную дорогу между Латакией и Кесабом, что затрудняет эвакуацию и не позволяет группам помощи добраться до пострадавших населенных пунктов.
В связи с распространением лесных пожаров власти Сирии вынуждены были закрыть контрольно-пропускной пункт "Кесаб" на границе с Турцией. Проезд остается открытым лишь для пожарной спецтехники и гуманитарных организаций Турции, которые оказывают соседнему государству помощь в борьбе со стихией.
Бороться с пожарами в Сирии помогают также спасатели из Иордании и Катара.