3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Правдивая пьеса о кризисе доверия - Европа тонет в массовом недовольстве
Декабрь в Европе превратился в шоу массового недовольства. На улицах крупнейших городов выступают французские фермеры с навозным "фейерверком", греческие аграрии с колоннами тракторов, а литовские перевозчики подсчитывают убытки.
Вместо рождественских песен звучат клаксонные марши, а вместо гирлянд растянуты транспаранты. Болгария и вовсе завершает год падением правительства.
Декабрь - время подведения итогов. Последний месяц года обычно ассоциируется с гирляндами, предновогодними мероприятиями и рождественскими базарами. Но это у тех, кто хорошо себя вел. У остальных площади превратились в сцены для совсем иных представлений. Вместо поздравлений звучат лозунги, вместо елок - транспаранты, а вместо подарков - навоз.
Франция
Французские фермеры устроили органический "душ". Так аграрии решили отомстить за решение властей уничтожить более 200 коров, у которых нашли нодулярный дерматит. Зловонные массы направили на флаги Пятой республики и Евросоюза.
Фермеры активизировали свою кампанию против сельскохозяйственной политики и правил охраны здоровья животных. Юго-запад страны охвачен акциями протеста, подчеркивающими глубокий финансовый кризис в секторе.
Греция
Настойчиво сигналят властям и обществу о своих трудностях аграрии из Греции. Там крестьянский гнев вызван задержками субсидий ЕС. Из-за коррупционного скандала и последующих проверок возник дефицит финансирования в размере около 600 млн евро.
"Позор греческому правительству! Мы просим о мерах поддержки, мерах по обеспечению выживания, а они посылают отряды полиции по борьбе с беспорядками", - отметил один из аграрирев.
Протестующие твердят: дешевый импорт низкого качества подрывает греческое производство, в то время как стоимость жизни продолжает расти. Фермеры используют тысячи тракторов для блокировки основных автомагистралей. К ним присоединились студенческие союзы и рабочие ассоциации.
Литва
Протесты в Вильнюсе приобретают системный характер. По меньшей мере три демонстрации за неделю сотрясли литовскую столицу. Все началось с рева клаксонов. В литовских машинах везут претензии к властям. Убытки местных перевозчиков из-за решения литовского режима в одностороннем порядке закрыть границу с Беларусью уже превысили 100 млн евро, и эта цифра продолжает расти. Власти не предпринимают шагов для компенсации ущерба и отказываются действовать в правовом поле.
Пятрас Гражулис, депутат Европарламента от Литвы:
"Я приехал поддержать компании перевозчиков. Я призываю наше правительство снять корону с головы, создать рабочую группу и начать переговоры с Лукашенко".
В Литве безапелляционно давят не только своих бизнесменов, но и свободу слова. Около 40 тыс. человек вышли в Вильнюсе на митинг в защиту прессы. Акция получила название "Руки прочь от свободы слова!" и была связана с попытками политиков покушаться на независимость национального вещания.
Митинг прошел на фоне рассмотрения в Сейме поправок, которые упростили бы увольнение гендиректора национального вещателя, а также после решения заморозить бюджет общественного вещания на следующие три года. Недовольство политикой властей выражают и студенты. Молодые люди сетуют на то, что литовские политики их не слышат, нарушают границы демократии и свободы слова.
Германия
Психологи утверждают, что дети перестают верить в Деда Мороза в среднем к 8 годам. В Германии другая проблема - молодежь перестала верить в канцлера. В ряде крупных городов прошли протесты с участием тысяч школьников, выступающих против нового закона о военной службе. Он восстанавливает воинский учет и обязывает молодых людей проходить медкомиссию.
Австрия
Не готовы мерзнуть и голодать ради политики правительства жители Австрии. В Вене демонстранты раскритиковали власти и ЕС за "перевод экономики на военные рельсы". Там выступили за сохранение нейтралитета страны и против вступления в НАТО.
Нидерланды
Крупная акция против сокращения расходов на образование сотрясла Амстердам. Протестующие потребовали от властей королевства отказаться от планов урезать финансирование образовательных учреждений в пользу наращивания военных и иных расходов.
"Столько денег вкладывается в милитаризацию, в то время как сокращается финансирование образования, здравоохранения, многих из тех важнейших услуг, от которых зависят люди, с которыми они живут. Налоговые деньги полностью перенаправляются от народа к элите. Они не делают ничего полезного для нас. Так продолжаться не может", - сказал один из протестующих.
Болгария
Массовые протесты молодежи в Болгарии привели к падению правительства. Это произошло менее чем за три недели до запланированного вступления страны в зону евро 1 января.
Местные жители выражают недовольство государственным бюджетом на 2026 год, который находится на рассмотрении. В проекте предлагается резкое повышение налогов и взносов на социальное обеспечение. За последние 4 года Болгария уже пережила 7 парламентских кампаний, что отражает глубокую политическую фрагментацию.
Все эти протесты складываются в единый декабрьский утренник Евросоюза без радости и праздничных огней. Это утренник гнева, где граждане вынуждены выйти на сцену и зачитать свои стихи, полные боли и надежды на перемены. Режиссеры, увлекшись политическими речами, уже давно потеряли контроль над актерами. ЕС хотел бы видеть праздничный спектакль о "единстве и процветании", но получил правдивую пьесу о кризисе доверия. Каждая страна - отдельная сцена, каждый протест - уникальный номер, но общий хор звучит как приговор.
Фото РИА Новости