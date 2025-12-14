Декабрь в Европе превратился в шоу массового недовольства. На улицах крупнейших городов выступают французские фермеры с навозным "фейерверком", греческие аграрии с колоннами тракторов, а литовские перевозчики подсчитывают убытки.

Вместо рождественских песен звучат клаксонные марши, а вместо гирлянд растянуты транспаранты. Болгария и вовсе завершает год падением правительства.

Декабрь - время подведения итогов. Последний месяц года обычно ассоциируется с гирляндами, предновогодними мероприятиями и рождественскими базарами. Но это у тех, кто хорошо себя вел. У остальных площади превратились в сцены для совсем иных представлений. Вместо поздравлений звучат лозунги, вместо елок - транспаранты, а вместо подарков - навоз.

Франция

Французские фермеры устроили органический "душ". Так аграрии решили отомстить за решение властей уничтожить более 200 коров, у которых нашли нодулярный дерматит. Зловонные массы направили на флаги Пятой республики и Евросоюза.

Фермеры активизировали свою кампанию против сельскохозяйственной политики и правил охраны здоровья животных. Юго-запад страны охвачен акциями протеста, подчеркивающими глубокий финансовый кризис в секторе.

Греция

Настойчиво сигналят властям и обществу о своих трудностях аграрии из Греции. Там крестьянский гнев вызван задержками субсидий ЕС. Из-за коррупционного скандала и последующих проверок возник дефицит финансирования в размере около 600 млн евро.

Трактор news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb6b74b8-c239-4078-9394-6745947ec428/conversions/071eccd8-4d58-485c-b6d7-55ad8d2012ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb6b74b8-c239-4078-9394-6745947ec428/conversions/071eccd8-4d58-485c-b6d7-55ad8d2012ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb6b74b8-c239-4078-9394-6745947ec428/conversions/071eccd8-4d58-485c-b6d7-55ad8d2012ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb6b74b8-c239-4078-9394-6745947ec428/conversions/071eccd8-4d58-485c-b6d7-55ad8d2012ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Позор греческому правительству! Мы просим о мерах поддержки, мерах по обеспечению выживания, а они посылают отряды полиции по борьбе с беспорядками", - отметил один из аграрирев.

Протестующие твердят: дешевый импорт низкого качества подрывает греческое производство, в то время как стоимость жизни продолжает расти. Фермеры используют тысячи тракторов для блокировки основных автомагистралей. К ним присоединились студенческие союзы и рабочие ассоциации.

Литва

Протесты в Вильнюсе приобретают системный характер. По меньшей мере три демонстрации за неделю сотрясли литовскую столицу. Все началось с рева клаксонов. В литовских машинах везут претензии к властям. Убытки местных перевозчиков из-за решения литовского режима в одностороннем порядке закрыть границу с Беларусью уже превысили 100 млн евро, и эта цифра продолжает расти. Власти не предпринимают шагов для компенсации ущерба и отказываются действовать в правовом поле.

Пятрас Гражулис, депутат Европарламента от Литвы:

"Я приехал поддержать компании перевозчиков. Я призываю наше правительство снять корону с головы, создать рабочую группу и начать переговоры с Лукашенко".

В Литве безапелляционно давят не только своих бизнесменов, но и свободу слова. Около 40 тыс. человек вышли в Вильнюсе на митинг в защиту прессы. Акция получила название "Руки прочь от свободы слова!" и была связана с попытками политиков покушаться на независимость национального вещания.

Митинг news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4441cb47-0708-4cd9-b508-f3d8d81723e2/conversions/58238d45-d24e-4c42-9245-bc886a2bbd88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4441cb47-0708-4cd9-b508-f3d8d81723e2/conversions/58238d45-d24e-4c42-9245-bc886a2bbd88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4441cb47-0708-4cd9-b508-f3d8d81723e2/conversions/58238d45-d24e-4c42-9245-bc886a2bbd88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4441cb47-0708-4cd9-b508-f3d8d81723e2/conversions/58238d45-d24e-4c42-9245-bc886a2bbd88-xl-___webp_1920.webp 1920w

Митинг прошел на фоне рассмотрения в Сейме поправок, которые упростили бы увольнение гендиректора национального вещателя, а также после решения заморозить бюджет общественного вещания на следующие три года. Недовольство политикой властей выражают и студенты. Молодые люди сетуют на то, что литовские политики их не слышат, нарушают границы демократии и свободы слова.

Германия

Психологи утверждают, что дети перестают верить в Деда Мороза в среднем к 8 годам. В Германии другая проблема - молодежь перестала верить в канцлера. В ряде крупных городов прошли протесты с участием тысяч школьников, выступающих против нового закона о военной службе. Он восстанавливает воинский учет и обязывает молодых людей проходить медкомиссию.

Австрия

Не готовы мерзнуть и голодать ради политики правительства жители Австрии. В Вене демонстранты раскритиковали власти и ЕС за "перевод экономики на военные рельсы". Там выступили за сохранение нейтралитета страны и против вступления в НАТО.

Нидерланды

Крупная акция против сокращения расходов на образование сотрясла Амстердам. Протестующие потребовали от властей королевства отказаться от планов урезать финансирование образовательных учреждений в пользу наращивания военных и иных расходов.

"Столько денег вкладывается в милитаризацию, в то время как сокращается финансирование образования, здравоохранения, многих из тех важнейших услуг, от которых зависят люди, с которыми они живут. Налоговые деньги полностью перенаправляются от народа к элите. Они не делают ничего полезного для нас. Так продолжаться не может", - сказал один из протестующих.

Болгария

Массовые протесты молодежи в Болгарии привели к падению правительства. Это произошло менее чем за три недели до запланированного вступления страны в зону евро 1 января.

Местные жители выражают недовольство государственным бюджетом на 2026 год, который находится на рассмотрении. В проекте предлагается резкое повышение налогов и взносов на социальное обеспечение. За последние 4 года Болгария уже пережила 7 парламентских кампаний, что отражает глубокую политическую фрагментацию.

Все эти протесты складываются в единый декабрьский утренник Евросоюза без радости и праздничных огней. Это утренник гнева, где граждане вынуждены выйти на сцену и зачитать свои стихи, полные боли и надежды на перемены. Режиссеры, увлекшись политическими речами, уже давно потеряли контроль над актерами. ЕС хотел бы видеть праздничный спектакль о "единстве и процветании", но получил правдивую пьесу о кризисе доверия. Каждая страна - отдельная сцена, каждый протест - уникальный номер, но общий хор звучит как приговор.