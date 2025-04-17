Правительство Греции ужесточает миграционное законодательство, нелегальных мигранты до высылки не смогут находиться в стране более 18 месяцев, сообщил министр по вопросам миграции и предоставления убежища Макис Воридис телеканалу Skai. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он обсуждал борьбу с нелегальной миграцией с министром судоходства и островной политики Василисом Кикилиасом, в ведении которого находится служба береговой охраны.

"Вчера я встречался с Василисом Кикилиасом, поскольку у нас общие стратегические цели. Среди целей общей политики правительства - эффективная охрана границ и предотвращение нелегальной иммиграции. И это битва, которую наша береговая охрана ведет каждый день. За первые 4 месяца было арестовано более 150 торговцев людьми. Каждый день арестовывают больше одного человека", - сказал Воридис.

Что касается нелегальных иммигрантов, то подготовленный законопроект развивает систему их возврата, а до высылки нелегальные мигранты будут находиться под стражей, уточнил министр. "Они въезжают нелегально, нарушая наш закон о легальном въезде в страну. Ответом на это, к счастью, является европейская политика, и Европа перешла на позиции, которые Греция всегда поддерживала. Позиции заключаются в том, что нам нужно развивать и расширять систему возврата, которая у нас есть. Когда кто-то находится в Греции нелегально, либо не имеет убежища, либо не имеет вида на жительство, он должен быть возвращен либо в страну своего происхождения, либо в страну, из которой он прибыл, если это безопасная страна. Нам нужно усилить весь механизм возврата, и это одна из главных задач, которые мы должны выполнить", - добавил Воридис.

По его словам, власти ужесточают всю систему на юридическом уровне.