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Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за блэкаута
Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за блэкаутаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa5e4450-7712-462e-9a8e-1f6737c4c8fb/conversions/f0533b8f-31d5-4569-8eec-ee838c3f389e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa5e4450-7712-462e-9a8e-1f6737c4c8fb/conversions/f0533b8f-31d5-4569-8eec-ee838c3f389e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa5e4450-7712-462e-9a8e-1f6737c4c8fb/conversions/f0533b8f-31d5-4569-8eec-ee838c3f389e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa5e4450-7712-462e-9a8e-1f6737c4c8fb/conversions/f0533b8f-31d5-4569-8eec-ee838c3f389e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового отключения электричества, сообщает РИА Новости.
"Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране", - говорится в сообщении.
Масштабное отключение электричества произошло сегодня, 28 апреля, практически на всей территории Испании в 12.30 по местному времени. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Причина блэкаута выясняется.