Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за блэкаута

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового отключения электричества, сообщает РИА Новости.

"Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране", - говорится в сообщении.