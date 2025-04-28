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Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за блэкаута

Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за блэкаута

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового отключения электричества, сообщает РИА Новости.

"Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране", - говорится в сообщении.

Масштабное отключение электричества произошло сегодня, 28 апреля, практически на всей территории Испании в 12.30 по местному времени. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Причина блэкаута выясняется.

Испания