"Право сильного" против ЕС: Трамп угрожает Макрону и готовится к битве за Гренландию в Давосе
Продолжает бушевать глобальная политическая буря, вызванная намерением Дональда Трампа присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. На сегодня практически все страны ЕС выступили с резким осуждением этих планов. Брюссель даже пригрозил ввести против США пошлины на сумму в 93 млрд долларов в отместку за тарифы, которые Вашингтон пообещал европейским защитникам Гренландии.
Датское правительство обещает сопротивляться поползновениям Трампа всеми средствами, включая вооруженную силу: в Гренландию уже переброшены 200 солдат, которые отрабатывают тактику боестолкновений.
На Трампа, похоже, это особого впечатления не произвело: он публикует в соцсетях победные картинки, а в ходе переговоров с генсеком НАТО заявляет, что смена принадлежности Гренландии необходима для укрепления глобальной безопасности. Особенно резкую реакцию хозяина Белого дома вызвали протесты Макрона против возможной аннексии Гренландии:
Дональд Трамп, президент США:
"Он (Эммануэль Макрон. - Прим. ред.) это сказал? Он никому не нужен, поскольку скоро покинет свой пост! И это хорошо. Если он против, я введу пошлины в 200 % на вино и шампанское, и он моментально все поддержит! Может, вы что-то исказили? Если он действительно это сказал, как вы понимаете, он оставит свой пост в течение нескольких месяцев!"
Это заявление можно воспринимать как скрытую угрозу: вообще-то, следующие выборы президента Франции пройдут лишь в апреле 2027 года. Макрон очень непопулярен, конечно, но покинуть Елисейский дворец его может заставить только небывалое давление извне.
Между тем, в Евросоюзе у Трампа есть значительное количество союзников. Это словацкий премьер Фицо, венгерский Орбан и чех Бабиш. Все они, похоже, готовятся из первых рядов геополитического театра наблюдать за эпической схваткой между американцами и европейцами.
Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии:
"Я купил глобус за 15 тыс. крон, такой красивый, большой, чтобы точно видеть, где находится Гренландия. Этот "Орешник" долетел бы из России до Белого дома за 26 минут, а на 11 минуте он пролетит прямо над Гренландией, так что аргументы президента Трампа о Китае и России актуальны, но нам нужно прийти к соглашению".
Давос, где Трамп появится уже 21 января, обещает стать ареной подлинно исторического сражения: Соединенные Штаты попытаются максимально убедительно доказать, что право сильного теперь является главным в "мире, основанном на правилах".