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Правоохранители Ванкувера заявили, что наезд внедорожника на толпу людей не был терактом
Наезд внедорожника на толпу людей в Ванкувере не был терактом. Об этом заявили правоохранители. Однако официальной причины произошедшего пока не прозвучало.
Сообщается о восьми погибших, среди них ребенок, и о шести пострадавших.
Примечательно, что за несколько часов до этого на улице, где проходил фестиваль, проводила свое предвыборное мероприятие Новая демократическая партия. В Канаде сегодня последний день перед парламентскими выборами, которые состоятся 28 апреля.