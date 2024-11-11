ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Православный мир встретил Рождество Христово. Что происходило в Вифлееме, России, Грузии и Испании

Рождество Христово православные верующие встречают по всему миру.

В Москве в храме Христа Спасителя рождественское богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Встретили праздник и в Иерусалиме.

Изображение

Белград, Сербия

Ярко и красочно Рождество Христово отметили в сербском Белграде.

Изображение

Грузия

В Грузии по случаю праздника сегодня пройдет рождественское шествие. Его участники пройдут по улицам Тбилиси, собирая подношения, которые затем раздадут неимущим и сиротам.

Изображение

Мадрид, Испания

Испанцы отметили праздник Трех Королей. Он самый любимый у детей, ведь в этот день, а не на Рождество или Новый год, они получают свои главные подарки. В честь прибытия «королей-магов» - трех волхвов, которые принесли дары родившемуся младенцу Иисусу Христу, тысячи людей собрались в центре Мадрида. Праздничное шествие прошло в преддверии Богоявления.

православиепраздникрелигияРождество

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все