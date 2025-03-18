Правозащитники обвинили Польшу в жестокости в отношении мигрантов на границе с Беларусью

Принудительные высылки мигрантов в Беларусь сопровождаются насилием и жестокостью от польских пограничников, что зачастую грозит беженцам болезнями, тяжелыми травмами и даже смертью. Об этом говорится в новом отчете международного объединения благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam и польской неправительственной организации Egala, сообщает БЕЛТА.

Согласно отчету, польские пограничники регулярно вынуждают мигрантов возвращаться в Беларусь, при этом людей избивают, лишают одежды и оставляют в лесах без еды, крова и медицинской помощи.

В докладе под названием "Жестокие барьеры" подробно описывается широко распространенные случаи жестокого обращения с мигрантами на границе. В частности, людей обстреливают резиновыми пулями, нападают на них с собаками, дают им пить загрязненную перцовым спреем воду.

Так, активисты Egala приводят показания 22-летнего гражданина Сирии, которого заставили раздеться догола и оставили замерзать. Другие свидетельства касаются беременной женщины, которая истекала кровью и нуждалась в медицинской помощи, но ее тащили обратно к границе. В отчете отмечается, что у некоторых беременных женщин случились выкидыши после того, как им отказывали в помощи.

Несмотря на постоянные обвинения правозащитных организаций в незаконных принудительных высылках мигрантов, Еврокомиссия в декабре 2024 года выделила 52 млн евро "для более эффективной охраны" восточной границы Польши.

Когда в 2023 году премьер-министром Польши стал Дональд Туск, правозащитники надеялись на смягчение миграционной политики, однако его администрация лишь ужесточила меры, вновь ввела зоны отчуждения и одобрила закон, позволяющий временно приостанавливать право на убежище. Миграционная политика остается ключевым вопросом перед президентскими выборами в Польше в мае.

Отмечается, что Брюссель избегает открытой конфронтации с правительством Туска по поводу принудительных высылок. В то же время Варшава остается непреклонной. В феврале Туск заявлял, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС и принимать у себя мигрантов. По его словам, Польша также не собирается оплачивать штрафы за отказ принимать мигрантов.