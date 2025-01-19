Предприниматель, автор 20 книг и президент США - что известно о Дональде Трампе

20 января 2025 года в должность президента США Дональд Трамп вступит официально. Он уже занимал пост главы США в 2017-2021 годах, пишет ТАСС.

Происхождение, образование

Трамп (полное имя Дональд Джон Трамп, Donald John Trump) родился 14 июня 1946 года в семье миллионера Фреда Трампа, занимавшегося недвижимостью в Нью-Йорке. Имеет немецкие и шотландские корни.

В 1959-1964 годах Трамп учился в Нью-Йоркской военной академии, в 1964-1966 годах - в Фордэмском университете. Затем перевелся в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, окончил ее в 1968 году со степенью бакалавра экономических наук.

Предпринимательская карьера

В 1968 году Трамп начал работать в компании отца, в 1971 году получил в ней контрольный пакет и переименовал ее в Trump Organization. Среди наиболее известных проектов компании в Нью-Йорке - 26-этажный отель Grand Hyatt, 58-этажная Trump Tower, а также Trump World Tower в 72 этажа. Кроме того, Trump Organization проектировала и возводила здания в ряде других городов США, а также в Корее, Канаде, ОАЭ.

В 1980-е годы Трамп купил несколько казино и объединил их в одну компанию. Помимо казино, ему принадлежат элитные площадки для гольфа, гольф-курорты и туристические зоны в США и других странах. Часть своего состояния Трамп заработал на регистрации торговой марки Trump, которой пользуются многие компании в самых разных сферах (ипотека, ресторанный бизнес, производство продуктов питания). В 1996-2015 годы совместно с телекомпанией NBC Трамп владел конкурсами красоты "Мисс США" и "Мисс Вселенная" (в 2015 году выкупил долю NBC и продал права на проведение конкурсов голливудскому агентству IMG; стоимость сделки оценивалась в 25 млн долларов).

Некоторые из бизнес-проектов Трампа оказались убыточными. В их числе футбольная команда New Jersey Generals, авиакомпания Trump Shuttle, ипотечная компания, издание журнала, производство водки и минеральной воды, выпуск настольной игры, создание интернет-компании и учреждение университета. В период финансового кризиса 1989 года его личный долг оценивался в 900 млн долларов, долг компаний - в 8,3 млрд долларов. Однако он сумел рассчитаться с ними за последующие пять лет.

Президентские выборы 2016 года

Впервые о возможном участии в борьбе за пост президента Трамп заявил в начале 1990-х годов. На выборах 1999 года он баллотировался от Партии реформ, а в 2012 году от Республиканской партии, но оба раза снимал свою кандидатуру на первых этапах праймериз.

Вступив в президентскую гонку 2016 года, он заявил, что будет "великим президентом", а лозунгом своей избирательной кампании выбрал призыв "Сделаем Америку снова великой". Съезд Республиканской партии утвердил его кандидатом на пост президента. На выборах 8 ноября 2016 года Трамп заручился поддержкой большинства выборщиков (304), хотя по числу голосов избирателей проиграл кандидату демократов Хиллари Клинтон - за нее проголосовали 65,7 млн американцев (227 выборщиков), а за Трампа - 63 млн (из-за особенностей избирательной системы побеждает тот, кто набрал больше голосов выборщиков, а не избирателей).

На посту президента (2017-2021)

Трамп вступил в должность 20 января 2017 года, став первым президентом США, не занимавшим ранее никаких выборных, государственных или военных постов. При нем было ужесточено иммиграционное законодательство, проведена налоговая реформа, его администрация взяла курс на пересмотр торговых соглашений с другими странами, отказ от участия в работе ряда международных организаций. США вышли из ЮНЕСКО, Парижского соглашения по климату, соглашения по иранской ядерной программе, а также из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, прекратили финансирование Всемирной организации здравоохранения. Были подписаны новое соглашение с Мексикой и Канадой, торговое соглашение с Китаем, отменены некоторые решения по нормализации отношений с Кубой (вернул ее в список стран-спонсоров терроризма). Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля и предложил план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предусматривающий экономическую помощь Палестине и соседним арабским странам в обмен на мирное соглашение с Израилем. При посредничестве США Израиль подписал "Авраамовы соглашения" - документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Кроме того, Трамп предпринял шаги для решения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР, установив личный контакт с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Однако Трампу не удалось улучшить российско-американские отношения, в период его президентства они продолжали ухудшаться. Вашингтон расширил санкции, между странами разгорелся скандал вокруг дипломатической собственности, усилились разногласия по вопросам разоружения.

Своими основными успехами на посту главы государства Трамп называет стабильный экономический рост страны (2-3 % в год), самый низкий за 50 лет уровень безработицы - 3,5 %, укрепление вооруженных сил (при нем непрерывно рос оборонный бюджет, создан новый вид вооруженных сил - Космические силы), а также антироссийские санкции и поставки сжиженного газа в страны Европы с целью снижения их энергозависимости от России. Его администрация значительно сократила военное присутствие в Сирии и Ираке и подписала соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе войск из Афганистана. В период президентства Трампа США не начали ни одной новой военной кампании за рубежом.

Президентские выборы 2020 года

Вступив в президентскую гонку в 2020 году, он не встретил серьезной конкуренции на праймериз и на партийном съезде был единогласно утвержден кандидатом. Президентские выборы состоялись 3 ноября 2020 года. В общенародном голосовании Трамп набрал 74,2 млн голосов (на 11 млн больше, чем в 2016 году), но за демократа Джо Байдена проголосовали 81,3 млн избирателей, в Коллегии выборщиков Трамп получил 232 голоса, Байден - 306.

6 января 2021 года, когда Конгресс должен был утвердить результаты выборов, митинг сторонников Трампа возле Капитолия (местопребывание Конгресса) с призывом оспорить результаты голосования выборщиков перерос в штурм и захват здания, что привело к срыву заседания, эвакуации обеих палат и гибели пяти человек. Конгресс утвердил результаты выборов на следующий день. Трамп не присутствовал на инаугурации Джо Байдена, что стало первым подобным случаем с 1869 года. Отказавшись признавать поражение, Трамп оспорил результаты выборов, но не смог одержать в судах ни одной победы.

Президентские выборы 2024 года

После ухода из Белого дома Трамп продолжил политическую деятельность, его влияние на Республиканскую партию сохранялось. Он отказывался признавать легитимными итоги выборов 2020 года, открыто и резко критиковал СМИ, администрацию Джо Байдена, Демократическую партию. В ноябре 2022 года официально объявил о намерении участвовать в выборах в 2024 году.

Выиграв праймериз республиканцев, он практически единогласно был утвержден на партийном съезде. Как и на предыдущих выборах, лозунгом своей избирательной кампании он выбрал призыв "Сделаем Америку снова великой".

В 2024 году в ходе избирательной кампании на Трампа было совершено два покушения. Во время первого - 13 июля в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания пуля прострелила ему ухо (стрелявший был ликвидирован Секретной службой). 15 сентября в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида неподалеку от места, где экс-президент играл в гольф, сотрудник Секретной службы открыл стрельбу по подозрительному вооруженному человеку (тот не успел открыть огонь, впоследствии он был задержан). ФБР расценило инцидент как попытку покушения.

По итогам президентских выборов 5 ноября 2024 года. Трамп смог заручиться большинством голосов как избирателей (77,3 млн; на 3,1 млн больше, чем в 2020 году), так и выборщиков (312). За его соперницу, вице-президента Камалу Харрис, проголосовало более 75 млн американцев, она получила 226 голосов выборщиков. Трамп стал вторым американским лидером, пришедшим к власти после перерыва и получившим двойную нумерацию, после правившего в 1885-1889 годах и 1893-1897 годах демократа Гровера Кливленда (22-й и 24-й).

Противостояние с Конгрессом и СМИ

В период первого президентского срока Трамп подвергался беспрецедентному давлению со стороны своих политических противников из-за подозрений в связях с Россией. В отношении него и членов его команды велось несколько расследований в Конгрессе и Минюсте США, в том числе расследование, которое в 2017-2019 годах вел спецпрокурор Роберт Мюллер, но доказать сговор с Россией не удалось.

В сентябре 2019 года и в январе 2021 года демократы в Палате представителей Конгресса инициировали процедуры импичмента Трампа. В первый раз его обвинили в злоупотреблении властью при попытке добиться от руководства Украины расследования в отношении своего конкурента на выборах 2020 года. Джо Байдена и его сына в связи с их деятельностью в этой стране. Во второй раз поводом стал штурм Капитолия, когда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. Беспрецедентность ситуации состояла в том, что впервые в истории страны процедуре импичмента дважды подвергся один и тот же президент, причем к моменту решающего голосования сложивший свои полномочия. В обоих случаях Сенат оправдал президента.

Кроме того, против него выступили крупнейшие американские телеканалы и печатные издания, Трамп обвинял их в распространении фейковых новостей и называл "врагами народа". После событий 6 января в ряде социальных сетей аккаунты Трампа были заблокированы (восстановлены в 2022-2023 годах), в связи с чем в октябре 2021 года он основал свою медиаплатформу TRUTH Social.

Судебные преследования

В отношении экс-президента было возбуждено несколько судебных разбирательств - по обвинению в нарушении уплаты налогов, в занижении стоимости активов Trump Organization, в хранении секретных документов, в сексуальном домогательстве. В августе 2023 года ему предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия и попытке вмешательства в выборы 2020 года. В мае 2024 года жюри присяжных признало его виновным в подлоге финансовых документов. Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, признанным виновным в совершении уголовного преступления. Сам Трамп считает обвинения беспочвенными и называет происходящее "охотой на ведьм". После его победы на выборах 2024 года часть дел в его отношении была закрыта, однако суды в Нью-Йорке оставили в силе приговор Трампу по делу об изнасиловании писательницы Джинн Кэрол и отказали в отсрочке и прекращении дела о подлоге финансовых документов. 10 января 2025 года по нему Трампу было назначено безусловное освобождение (суд признал его виновным, но не стал приговаривать к какому-либо наказанию). Таким образом, Трамп станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления (конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его).

Книги, кино, телевидение

Трамп - автор порядка 20 книг, ставших бестселлерами. Большинство из них посвящены философии предпринимательства и его собственному успеху. Он снялся в эпизодах нескольких фильмов. В 2004-2015 годах был исполнительным продюсером и ведущим в реалити-шоу на канале NBC The Celebrity Apprentice ("Кандидат"). Это шоу принесло Трампу звезду на "Аллее славы" Голливуда (2007). В 1989-2021 годах он состоял в Гильдии киноактеров США.

Личные сведения

В 1977-1990 годах Трамп был женат на Иване Зельничковой, бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели. В 1993-1999 годах его женой была актриса и продюсер Марла Мейплз. В 2005 году он женился на уроженке Словении фотомодели Мелании Кнаусс. У него пять детей.

Дважды Трамп был признан Человеком года по версии журнала Time (2016, 2024).