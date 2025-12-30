Представитель МИД России в Луганской Народной Республике Владислав Дайнего в "Актуальном интервью" высказался о перспективах урегулирования конфликта в Украине, подчеркнув необходимость легитимной власти в Киеве и полного прекращения боевых действий.

"Надо пытаться договариваться всегда и со всеми. Здесь вопрос в том, что стоит за представителями той стороны. То есть, есть ли у них какая-то степень легитимности, есть ли у них механизмы реализации их обязательств. Здесь очень большие сомнения, поскольку власть в Украине сегодня нелегитимна. В Конституции четко указано, у президента срок полномочий 5 лет без каких бы то ни было вариантов. И нынешнего президентом называть как-то неправильно. И даже если Зеленский скажет, что согласен на все, что предлагает Россия, оставит свою подпись, а что стоит за его подписью? Кто он такой, чтобы подписывать такой документ? И здесь встает вопрос, а где взять того человека, который от Украины полномочен фиксировать такие решения? Это очень большой вопрос", - отметил представитель МИД России.

Владислав Дайнего:

"Для начала необходимо в Украине вернуть хоть в какой-то степени легитимность власти. То есть определить все-таки лицо, полномочное выступать от имени Украины. Другого варианта я не вижу. Нужно провести как минимум выборы. Но для того, чтобы там провести выборы, необходимо все-таки прекратить боевые действия, чтобы эти выборы могли происходить в условиях, позволяющих реализовать демократические механизмы".

Он указал на роль Запада в продолжении конфликта: "А для этого Запад должен прекратить поставлять оружие, потому что дальше идут процессы абсолютно бесконтрольные. Украина это оружие применяет, как заблагорассудится. В ситуации, когда Запад продолжает стимулировать Украину на обострение этого конфликта, найти способ стабилизировать в военном плане ситуацию можно только одним образом: когда Запад примет решение о том, что необходимо не поставлять оружие, прекратить военную поддержку и заставить Украину прекратить боевые действия не на какое-то время, а полностью отказаться от попытки военного решения этого конфликта".

Эксперт отметил ограниченность западных ресурсов. "В конце концов, это возможно будет тогда, когда у Запада закончится это оружие, которое они на сегодня в состоянии поставлять. Точное оружие требует достаточно серьезного времени для производства. Поэтому в тех количествах, в которых Украина хотела бы его использовать против России, Запад производить не в состоянии. Поэтому когда-то это оружие должно закончиться", - добавил он.

Владислав Дайнего также упомянул поддержку идеи прочного мира со стороны Китая и США. "И Китай выразил свое четкое понимание, что то перемирие, то есть прекращение огня, на какое-то ограниченное время, о котором постоянно говорит Украина, это занятие бессмысленное. Кстати, и Трамп высказался в пользу того, что нужен прочный мир, а не какое-то эпизодическое перемирие. То есть этот тезис постепенно находит поддержку на международной арене. Возможно, это позволит нам переломить позицию европейских стран, которые, противореча даже рекомендации Соединенных Штатов Америки, пытаются сохранить этот конфликт в активной фазе", - отметил представитель МИД России.