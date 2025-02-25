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Представители ООН, ПРООН и ВОЗ оценили влияние польского забора на Беловежскую пущу
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2.62025-02-25T15:56:21.000000Z00
Представители ООН, ПРООН и ВОЗ 25 февраля лично оценили влияние польского забора на Беловежскую пущу. Белорусская сторона проинформировала представителей международных организаций о последствиях необдуманных действий Польши. Реликтовому лесу Беловежской пущи и ее обитателям забор нанес ощутимый урон: нарушен почвенный покров и гидрологический режим. Ожидается ухудшение генофонда популяции диких животных (поскольку забор создает барьер и блокируется их миграция). Минск неоднократно обращался в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году эксперты организации составили отчет о негативном влиянии этого забора и дали около 15 рекомендаций, из которых почти все были направлены польской стороне. Однако из Варшавы лишь молчание.