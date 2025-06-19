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Представители ТЦК похитили священнослужителя УПЦ
В Днепропетровской области (Украина) сотрудники ТЦК похитили священника канонической Украинской православной церкви. Об этом стало известно из опубликованной информации в Telegram-канале "Первый Казацкий" и ссылкой на источники, пишет ТАСС.
По его информации, утром клирик Каменской епархии УПЦ Ростислав Калиновский был задержан военкомами. После его направили на военно-лечебную комиссию и удерживают в Пятихатском ТЦК Днепропетровской области.
Это уже далеко не первый случай насильственной мобилизации священников УПЦ.
С февраля 2022 года в Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах, подобные инциденты порой приводят к их гибели.
Фото: РИА Новости