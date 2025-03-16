Предупреждение для Ирана? Мировые СМИ строят прогнозы о крупномасштабной операции США в Йемене

Внимание мира сегодня приковано к Йемену. Зарубежные СМИ строят прогнозы касательно начатой США крупномасштабной операции против движения хуситов "Ансар Аллах". Трамп ранее призвал армию к решительным действиям против этой группировки.

Операция, как предполагает The New York Times, может стать предупреждением для Ирана, в случае если тот откажется от переговоров по своей ядерной программе.

Одновременно NewsWeek предупреждает: удары по союзникам Ирана в регионе нередко влекли за собой ответные действия Тегерана.

Отреагировала и газета The Jerusalem Post, предположив, авиаудары должны продемонстрировать, что администрация Трампа не собирается повторять "ошибки прошлого". Politico, ссылаясь на анонимный источник, утверждает, что происходящее является частью политики Трампа по расширению военной активности на Ближнем Востоке.

В издании отметили, что удары против хуситов совершаются на фоне новых ударов по Сирии. И в будущем в регионе атак будет больше.

На данный момент число погибших в Йемене в результате операции США возросло до 31 человека. Ранения получили свыше 100 человек, сообщает местный Минздрав.