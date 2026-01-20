Премьер Чехии купил глобус для наблюдения за "Орешником"

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш не пожалел 15 тыс. крон, а это около 720 долларов, чтобы воссоздать картинку полета "Орешника" до США и Гренландии.

Для этого Бабиш купил глобус, как он сам рассказал, самый большой и красивый, какой только нашел в магазинах Праги.

Андрей Бабиш:

"Я купил глобус за 15 тыс., такой красивый, большой, чтобы точно видеть, где находится Гренландия, и этот "Орешник" долетел бы из России до Белого дома за 26 минут. А на 11-й минуте он пролетит прямо над Гренландией, так что аргументы президента Трампа о Китае и России актуальны. Но нам нужно прийти к соглашению".

Потому чешский премьер считает, что союзники по НАТО должны понять США и прийти к соглашению по вопросу Гренландии вместо того, чтобы конфликтовать.