Премьер Чехии купил глобус для наблюдения за "Орешником"
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш не пожалел 15 тыс. крон, а это около 720 долларов, чтобы воссоздать картинку полета "Орешника" до США и Гренландии.
Для этого Бабиш купил глобус, как он сам рассказал, самый большой и красивый, какой только нашел в магазинах Праги.
Андрей Бабиш:
"Я купил глобус за 15 тыс., такой красивый, большой, чтобы точно видеть, где находится Гренландия, и этот "Орешник" долетел бы из России до Белого дома за 26 минут. А на 11-й минуте он пролетит прямо над Гренландией, так что аргументы президента Трампа о Китае и России актуальны. Но нам нужно прийти к соглашению".
Потому чешский премьер считает, что союзники по НАТО должны понять США и прийти к соглашению по вопросу Гренландии вместо того, чтобы конфликтовать.
К слову, до лидеров стран-участниц НАТО, похоже, начинает доходить это, причем даже без глобуса. Только не из-за того, что остров представляет опасность для Вашингтона "из-за России и Китая", а просто в Европе поняли, что таково право сильного. И поняли это первыми в Германии, отозвав 13 немецких военнослужащих из Гренландии, которые высадились на острове. Следом покинули регион и военные из других европейских стран.