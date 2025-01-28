Премьер Дании хочет встретиться с Шольцем и Макроном, чтобы "спасти" Гренландию от Трампа

Копенгаген хватается за любую возможность оставить в своем распоряжении Гренландию. Премьер Дании Метте Фредериксен, как передает Politico, намерена встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы "спасти" остров от покусительств Трампа.

При этом, как пишет уже Financial Times, Копенгаген призвал союзников воздержаться от реакции на угрозы американского президента, касающиеся притязаний на Гренландию. Все для того, чтобы свести к минимуму возможный конфликт. Накануне в качестве откупа или скорее для того, чтобы оттянуть присвоение США Гренландии, Дания изъявила желание потратить более 2 млрд долларов на усиление своего военного присутствия в Арктике.