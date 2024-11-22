Премьер Гренландии заявил, что остров не должен быть под контролем ни Дании, ни США

Сохранение существующего статуса автономии Гренландии неприемлемо, заявил премьер-министр острова Муте Боуруп Эгеде на совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен, пишет rt.com.

Он подчеркнул, что Гренландия не должна быть под контролем ни Дании, ни США.

"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами, это не значит, что мы разрываем все связи с Данией", - приводит заявление политика Financial Times.

Гренландский премьер указал на необходимость большей свободы в сфере внешней политики для автономии. Он привел в пример следующую ситуацию: когда ему необходимо встретиться с лидером другой страны, требуется присутствие датского посла, что не позволяет Гренландии иметь собственный голос в международных делах.