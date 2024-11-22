3.41 RUB
3.48 USD
3.58 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Премьер Гренландии заявил, что остров не должен быть под контролем ни Дании, ни США
Сохранение существующего статуса автономии Гренландии неприемлемо, заявил премьер-министр острова Муте Боуруп Эгеде на совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен, пишет rt.com.
Он подчеркнул, что Гренландия не должна быть под контролем ни Дании, ни США.
"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами, это не значит, что мы разрываем все связи с Данией", - приводит заявление политика Financial Times.
Гренландский премьер указал на необходимость большей свободы в сфере внешней политики для автономии. Он привел в пример следующую ситуацию: когда ему необходимо встретиться с лидером другой страны, требуется присутствие датского посла, что не позволяет Гренландии иметь собственный голос в международных делах.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп опубликовал пост с просьбами жителей Гренландии купить ее.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Два дня в ритме "Марафона единства" жила Лида. Собрали все краски праздника
Огромная порция каши, парад автомобилей, семейный забег. Кобрин принимает "Берестейские сани - 2025"
Минск полностью обеспечен артезианской водой. Что говорят жители столицы?
Бекета: К концу 2025 года все жители Беларуси будут обеспечены качественной питьевой водой
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все