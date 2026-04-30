Премьер Литвы готова обсудить возможность восстановления сотрудничества с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Премьер Литвы заявила, что намерена обсудить возможность восстановления сотрудничества с Беларусью. Правда, партнером для такого обсуждения Ругинене почему-то выбрала премьер-министра Польши.
По ее словам, Варшава установила с Минском определенные контакты. Литовский премьер на встрече в июне намерена обсудить с польским коллегой подробности и воспользоваться его опытом.
Предметом диалога с Минском, по словам Ругинене, может быть весь комплекс приграничной проблематики.