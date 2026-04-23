Премьер-министр Греции призвал страны ЕС к готовности к кризису
Международное сообщество столкнулось с потенциальным крупномасштабным кризисом, и страны ЕС должны иметь план Б на случай усиления проблемных явлений. Об этом заявил премьер-министр Греции Мицотакис.
Он высказался в поддержку европейского плана действий в чрезвычайных ситуациях, предупредив, что с затяжным кризисом невозможно справиться в одиночку на национальном уровне. По словам греческого премьера, если блокада Ормузского пролива продолжится, то это лишь вопрос времени, когда Европа столкнется с очень крупными перебоями в поставках нефти и нефтепродуктов, значительным ростом цен на энергоносители, дефицитом удобрений, ростом инфляции и замедлением экономического роста.
Мицотакис подчеркнул необходимость немедленного дипломатического решения сложившейся ситуации и поддержал позицию председателя Европейского совета Кошты о необходимости деэскалации.