Премьер-министр Греции призвал страны ЕС к готовности к кризису

Международное сообщество столкнулось с потенциальным крупномасштабным кризисом, и страны ЕС должны иметь план Б на случай усиления проблемных явлений. Об этом заявил премьер-министр Греции Мицотакис.

Он высказался в поддержку европейского плана действий в чрезвычайных ситуациях, предупредив, что с затяжным кризисом невозможно справиться в одиночку на национальном уровне. По словам греческого премьера, если блокада Ормузского пролива продолжится, то это лишь вопрос времени, когда Европа столкнется с очень крупными перебоями в поставках нефти и нефтепродуктов, значительным ростом цен на энергоносители, дефицитом удобрений, ростом инфляции и замедлением экономического роста.

Мицотакис подчеркнул необходимость немедленного дипломатического решения сложившейся ситуации и поддержал позицию председателя Европейского совета Кошты о необходимости деэскалации.

