Премьер-министр Латвии объявила об отставке

Премьер Латвии Силиня объявила о решении уйти в отставку вместе со всем кабмином. Причина - нарастающие экономические проблемы и ситуация с украинскими беспилотниками.

Теперь правительство балтийского государства продолжит работу в статусе исполняющего обязанности до формирования нового кабинета министров в преддверии выборов, запланированных на октябрь.

Политический кризис в Латвии серьезно обострился после скандала вокруг министра обороны Спрудса - ранее он вынужден был уйти со своего поста из-за инцидентов с дронами, а на прощание добавил, что иностранные БПЛА не должны угрожать населению страны.