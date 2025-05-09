Премьер-министр Литвы: Не празднуйте 9 Мая и придерживайтесь нашей европейской традиции

8 мая Гинтаутас Палуцкас настоятельно порекомендовал жителям страны не праздновать 9 Мая, сообщает БЕЛТА.

"Моя рекомендация - просто завтра не праздновать и придерживаться нашей европейской традиции, что и как праздновать", - заявил 8 мая Гинтаутас Палуцкас.

Тем, кто не согласен с такой позицией, или, как выразился Палуцкас, "провокаторам", литовский премьер напомнил, что правоохранительные органы "будут делать свою работу".

Как пишут литовские СМИ, президент балтийской республики Гитанас Науседа также сказал, что в Литве "готовятся к возможным провокациям". По его словам, "службы работают и, надеюсь, качественно выполнят свою работу".

Ранее сообщалось, что в литовской столице полиция в преддверии Дня Победы отслеживает распространение в интернете "запрещенной символики", а 9 мая в общественных местах будут дежурить усиленные наряды полиции. "В основных местах проведения мероприятий будут работать усиленные полицейские силы (сотрудники в форме, в гражданской одежде, группы диалога)", - заявил представитель Главного полицейского комиссариата Вильнюсского уезда Томас Браженас.

В Литве за распространение, использование на собраниях, в общественных местах или иную публичную демонстрацию флага или герба СССР или Литовской ССР, флагов, знаков или форменной одежды, советских серпа и молота, советской красной пятиконечной звезды, а также публичное исполнение гимна СССР или Литовской ССР грозит штраф для физических лиц в размере от 300 до 700 евро, для руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц - от 600 до 1,2 тыс. евро.