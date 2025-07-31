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Премьер-министр Литвы объявил о своей отставке
Автор:Редакция news.by
Политический кризис в Литве: премьер Гинтаутас Палуцкас объявил о своей отставке как с поста главы правительства, так и с должности председателя Литовской социал-демократической партии.
Причина связана с коррупционным скандалом вокруг компании, которая находится в собственности членов его семьи. Она одержала победу в конкурсе на получение европейской финансовой поддержки.
Науседа потребовал объяснений или отставки. Палуцкас выбрал второе. Временно исполнять обязанности премьера будет глава МВД. При этом все правительство также уходит в отставку вместе с премьером.