Премьер-министр Литвы объявил о своей отставке

Политический кризис в Литве: премьер Гинтаутас Палуцкас объявил о своей отставке как с поста главы правительства, так и с должности председателя Литовской социал-демократической партии.



Причина связана с коррупционным скандалом вокруг компании, которая находится в собственности членов его семьи. Она одержала победу в конкурсе на получение европейской финансовой поддержки.



Науседа потребовал объяснений или отставки. Палуцкас выбрал второе. Временно исполнять обязанности премьера будет глава МВД. При этом все правительство также уходит в отставку вместе с премьером.