Премьер Польши грозит кабинету министров увольнениями, а в стране обсуждают его возможный роман

Принципы работы своего нового правительства озвучил премьер польского режима Туск. Министры, которые проголосуют против общих решений кабинета, будут уволены. Новый состав правительства страны был представлен на днях, а сегодня уже приступил к работе.

СМИ Польши сейчас бурно обсуждают не острые проблемные вопросы страны, а слухи о возможном романе Туска и министра образования Барбары Новацкой. Журналисты обратили внимание Новацкая неожиданно сохранила свою должность, несмотря на то, что ее считают очень слабой главой ведомства. Она "раздражает учителей, разочарованы в ней и родители".