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Премьер Польши предложил увеличить войска НАТО и ЕС на границе с Россией и Беларусью

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Премьер-министр Польши Дональд Туск просит рассмотреть на саммите ЕС вопрос увеличения контингента НАТО на границах с Беларусью и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

"Я буду говорить о том, чтобы рассмотреть вопрос увеличения европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Беларусью", - сказал он по прибытии на саммит ЕС.

По словам Туска, защита восточной границы ЕС является приоритетом, который никто не должен ставить под сомнение.

В Брюсселе 6 марта проходит специальный саммит лидеров стран Евросоюза. На нем, в частности, будут рассмотрены вопросы европейской обороны, а также ситуация вокруг Украины.

ЕСНАТОДональд Туск