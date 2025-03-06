Премьер Польши предложил увеличить войска НАТО и ЕС на границе с Россией и Беларусью

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f823cfc7-c2e8-4cd2-892b-0b336afd76ea/conversions/7f7c1e3d-73cc-4a1f-b527-09683bcc6f35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f823cfc7-c2e8-4cd2-892b-0b336afd76ea/conversions/7f7c1e3d-73cc-4a1f-b527-09683bcc6f35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f823cfc7-c2e8-4cd2-892b-0b336afd76ea/conversions/7f7c1e3d-73cc-4a1f-b527-09683bcc6f35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f823cfc7-c2e8-4cd2-892b-0b336afd76ea/conversions/7f7c1e3d-73cc-4a1f-b527-09683bcc6f35-xl-___webp_1920.webp 1920w

Премьер-министр Польши Дональд Туск просит рассмотреть на саммите ЕС вопрос увеличения контингента НАТО на границах с Беларусью и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

"Я буду говорить о том, чтобы рассмотреть вопрос увеличения европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Беларусью", - сказал он по прибытии на саммит ЕС.

По словам Туска, защита восточной границы ЕС является приоритетом, который никто не должен ставить под сомнение.