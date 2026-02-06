Как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной? Страна стала беззащитной после передачи оружия Украине. В марте 2023 года тогдашний министр обороны Ярослав Надь направил Киеву 4 истребителя МиГ-29, позже военное ведомство подтвердило передачу 13 самолетов.

Нынешние власти расценили эти шаги как акт саботажа. Вот что значит действовать по указке Брюсселя и НАТО.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"После передачи МиГ-29 Украине, мы остались полностью "голыми". И до сих пор наше воздушное пространство охраняют венгерские, польские и чешские истребители, что трудно назвать проявлением суверенитета".