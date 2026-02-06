3.74 BYN
Премьер Словакии заявил, что страна осталась "полностью голой" после передачи МиГ-29 Украине
Как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной? Страна стала беззащитной после передачи оружия Украине. В марте 2023 года тогдашний министр обороны Ярослав Надь направил Киеву 4 истребителя МиГ-29, позже военное ведомство подтвердило передачу 13 самолетов.
Нынешние власти расценили эти шаги как акт саботажа. Вот что значит действовать по указке Брюсселя и НАТО.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"После передачи МиГ-29 Украине, мы остались полностью "голыми". И до сих пор наше воздушное пространство охраняют венгерские, польские и чешские истребители, что трудно назвать проявлением суверенитета".
Россия не раз заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем.