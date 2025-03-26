Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что встретится 27 марта в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в Украине, информирует РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что участники западной "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг обсудят возможность размещения контингента в Черном море и другие варианты физического присутствия своих "миротворцев" в рамках урегулирования конфликта в Украине.

"Завтра я встречусь с президентом Макроном в Париже для дальнейшего обсуждения наших усилий по достижению долгосрочного мира в Украине", - заявил Стармер в парламенте. Трансляция велась на сайте органа.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах в Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев в Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев в Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.

Агентство "Блумберг" 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев в Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.