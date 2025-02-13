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Пресс-секретарь Лукашенко дала комментарий по поводу освобождения Беларусью гражданина США
Недавнее освобождение Беларусью гражданина США не единственная такая просьба новой американской администрации. Как заявила ТАСС пресс-секретарь Президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, Минск продолжает получать от Вашингтона подобные обращения, информирует ТАСС.
"Это не единственная просьба новой администрации США. Такие просьбы об освобождении поступали и поступают. Мы предпочитаем в этих вопросах конфиденциальность. Вся информация о деталях - в Госдепе США и в Белом доме", - прокомментировала она недавнее освобождение Беларусью троих заключенных, включая гражданина США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что в Республике Беларусь были освобождены трое человек, в том числе один гражданин США.