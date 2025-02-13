Пресс-секретарь Лукашенко дала комментарий по поводу освобождения Беларусью гражданина США

"Это не единственная просьба новой администрации США. Такие просьбы об освобождении поступали и поступают. Мы предпочитаем в этих вопросах конфиденциальность. Вся информация о деталях - в Госдепе США и в Белом доме", - прокомментировала она недавнее освобождение Беларусью троих заключенных, включая гражданина США.