Президент Болгарии: Украинский конфликт тянет Европу на дно

Как отмечает политик, на последнем заседании Совета Европы в Брюсселе было сказано "много всего о перевооружении и почти ничего о прекращении кризиса в Украине". При этом позиция Брюсселя достичь мира силой, по мнению Софии, выглядит нереалистично и неэффективно.