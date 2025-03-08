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Президент Болгарии: Украинский конфликт тянет Европу на дно

Украинский конфликт тянет Европу на дно. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев. Улучшение ситуации не предвещается.

Как отмечает политик, на последнем заседании Совета Европы в Брюсселе было сказано "много всего о перевооружении и почти ничего о прекращении кризиса в Украине". При этом позиция Брюсселя достичь мира силой, по мнению Софии, выглядит нереалистично и неэффективно.

Радев призвал найти другие способы завершения конфликта, отметив, что только так удастся восстановить Украину и стабильность в регионе.

ЕСУкраинаБолгария