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Президент Болгарии: Украинский конфликт тянет Европу на дно
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3.22025-03-08T16:31:03.000000Z00
Украинский конфликт тянет Европу на дно. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев. Улучшение ситуации не предвещается.
Как отмечает политик, на последнем заседании Совета Европы в Брюсселе было сказано "много всего о перевооружении и почти ничего о прекращении кризиса в Украине". При этом позиция Брюсселя достичь мира силой, по мнению Софии, выглядит нереалистично и неэффективно.
Радев призвал найти другие способы завершения конфликта, отметив, что только так удастся восстановить Украину и стабильность в регионе.