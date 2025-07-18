Штаты также прибегают к инструментам экономического шантажа. На сегодня для Бразилии уже установлены 50-процентные пошлины. Но мало того, Америка угрожает этой южно-американской стране за ее сотрудничество с Россией 100-процентными пошлинами.

"Бразилия всегда была открыта к диалогу. Мы ожидали переговоров, но вместо этого получили неприемлемый шантаж, угрозы и ложь относительно торговли между Бразилией и США. И это нападение на Бразилию поддерживается некоторыми нашими политиками: они подлинные предатели нации! Они считают, что чем хуже, тем лучше. Их совершенно не волнует экономика страны или ущерб, причиненный нашему народу. Первая жертва в мире без правил - это правда. В тарифных войнах нет победителей. Мы мирная страна, у нас нет врагов, но не забывайте: у Бразилии только один хозяин - бразильский народ!"