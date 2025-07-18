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Президент Бразилии обвинил Трампа в покушении на суверенитет страны
Президент Бразилии выступил с резкими обвинениями в адрес лидера США.
Лула да Силва считает, что Трамп ведет планомерную атаку на бразильский суверенитет. Это проявляется, например, в том, что Трамп в нарушение закона добивается освобождения правого экс-президента Бразилии Болсонару.
Штаты также прибегают к инструментам экономического шантажа. На сегодня для Бразилии уже установлены 50-процентные пошлины. Но мало того, Америка угрожает этой южно-американской стране за ее сотрудничество с Россией 100-процентными пошлинами.
Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии:
"Бразилия всегда была открыта к диалогу. Мы ожидали переговоров, но вместо этого получили неприемлемый шантаж, угрозы и ложь относительно торговли между Бразилией и США. И это нападение на Бразилию поддерживается некоторыми нашими политиками: они подлинные предатели нации! Они считают, что чем хуже, тем лучше. Их совершенно не волнует экономика страны или ущерб, причиненный нашему народу. Первая жертва в мире без правил - это правда. В тарифных войнах нет победителей. Мы мирная страна, у нас нет врагов, но не забывайте: у Бразилии только один хозяин - бразильский народ!"
Все это, уверен Лула да Силва, является неприкрытым вмешательством во внутренние дела и разновидностью империалистической агрессии.