3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Президент Бразилии: Созданием Совета мира Трамп пытается сформировать альтернативу ООН
Автор:Редакция news.by
Созданием Совета мира Дональд Трамп пытается сформировать альтернативу ООН. Об этом заявил президент Бразилии. Лула да Силва назвал это критическим моментом в мировой политике.
Напомним, ранее администрация американского лидера направила приглашения принять участие в работе новой организации главам порядка 60 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения президента. Среди официально принявших приглашение, помимо Минска, также Венгрия, Вьетнам, Азербайджан, ОАЭ, Египет, Израиль.