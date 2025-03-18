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Президент Чехии: Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году
Украина не имела шансов на победу в конфликте уже в 23-м году из-за преимущества России. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, подразумевая, что Киеву надо было сдаться уже тогда.
Петр Павел, президент Чехии: "Два года назад, перед тем, как Украина начала крупное контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха. Ведь для успешного наступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил минимум 3 к 1, а лучше 5 к 1. Вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России. Поэтому было совершенно очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории, а сейчас мы имеем то, что имеем".
Такое признание говорит о лицемерии Запада, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
По его словам, два года длилось притворство, что Киев может победить, а все для того чтобы продолжать эту войну. И такое лицемерие дорого обошлось Украине.