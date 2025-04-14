Президент Франции призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину

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Французский президент Эммануэль Макрон во время разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом призвал "устранить ХАМАС" и реформировать Палестинское государство. Об этом Макрон написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

"Франция полностью привержена освобождению всех заложников, восстановлению прочного прекращения огня и немедленного доступа гуманитарной помощи в Газу. Крайне важно создать основу для будущего: разоружить и устранить ХАМАС, установить заслуживающее доверия управление и реформировать Палестинскую администрации", - говорится в публикации.

По его словам, это должно обеспечить "прогресс в направлении политического решения на основе сосуществования двух государств" с целью проведения июньской конференции по сектору Газа.

Ранее Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне. Париж в июне совместно с Саудовской Аравией намерен провести мирную конференцию по сектору Газа, чтобы "финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", заявил он.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.