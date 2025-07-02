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Президент Ирана подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

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Фото ТАСС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Tasnim.

Отмечается, что закон вступает в силу с момента его подписания президентом. Документ предполагает, что сотрудникам агентства будет запрещен въезд на территорию исламской республики до тех пор, "пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-ядерщиков Ирана".

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф ранее заявлял, что МАГАТЭ "не выполнило своих обязательств в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве".

25 июня текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ одобрили депутаты иранского парламента. Совет стражей конституции Ирана 26 июня утвердил данный законопроект.

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