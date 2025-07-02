Президент Ирана подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Tasnim.

Отмечается, что закон вступает в силу с момента его подписания президентом. Документ предполагает, что сотрудникам агентства будет запрещен въезд на территорию исламской республики до тех пор, "пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-ядерщиков Ирана".