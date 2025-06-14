Президент Ирана заявил о ненадежности Вашингтона

Тот факт, что Израиль в разгар переговоров по иранской ядерной программе координировал свои удары по Ирану с США, свидетельствует о ненадежности Вашингтона. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, пишет ТАСС.

"Координация с Соединенными Штатами действий сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ред.) по вторжению на территорию Ирана в разгар переговоров является признаком нечестности и ненадежности США", - приводит слова президента его пресс-служба.