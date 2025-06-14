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Президент Ирана заявил о ненадежности Вашингтона
Автор:Редакция news.by
Президент Ирана заявил о ненадежности Вашингтонаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d8f6601-e15d-42f0-9441-0ea352d96651/conversions/7ffc49bf-5d6e-40a2-8806-51541a6573bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d8f6601-e15d-42f0-9441-0ea352d96651/conversions/7ffc49bf-5d6e-40a2-8806-51541a6573bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d8f6601-e15d-42f0-9441-0ea352d96651/conversions/7ffc49bf-5d6e-40a2-8806-51541a6573bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d8f6601-e15d-42f0-9441-0ea352d96651/conversions/7ffc49bf-5d6e-40a2-8806-51541a6573bc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Тот факт, что Израиль в разгар переговоров по иранской ядерной программе координировал свои удары по Ирану с США, свидетельствует о ненадежности Вашингтона. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, пишет ТАСС.
"Координация с Соединенными Штатами действий сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ред.) по вторжению на территорию Ирана в разгар переговоров является признаком нечестности и ненадежности США", - приводит слова президента его пресс-служба.
По словам Пезешкиана, Израиль получит еще более мощный ответ в случае продолжения своей агрессии против Ирана.