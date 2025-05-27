Президент Литвы подписал декрет о лишении Вайткуса госнаграды

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/112bac2c-a44e-4ea0-9df2-6e1c2fede0ce/conversions/e7d9e364-8e88-466c-b9ff-85954f6fdde6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/112bac2c-a44e-4ea0-9df2-6e1c2fede0ce/conversions/e7d9e364-8e88-466c-b9ff-85954f6fdde6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/112bac2c-a44e-4ea0-9df2-6e1c2fede0ce/conversions/e7d9e364-8e88-466c-b9ff-85954f6fdde6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/112bac2c-a44e-4ea0-9df2-6e1c2fede0ce/conversions/e7d9e364-8e88-466c-b9ff-85954f6fdde6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственной награды экс-кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Baltnews.

Как отмечает агентство, Вайткус был лишен награды за то, что он совершил поездку в Беларусь, а также критиковал литовское правительство.

Литовские СМИ пишут, что президент Литвы сегодня подписал указ об исключении Эдуардаса Вайткуса из списка кавалеров ордена Гедиминаса. На прошлой неделе такую рекомендацию дал Совет по государственным наградам.

Адвокат Мажвидас Мисюнас заявил, что целью визита Вайткуса в Беларусь было восстановление "нормального сотрудничества" и диалога между двумя государствами и их народами.

Как отмечалось ранее, Эдуардас Вайткус заявил во время недавней поездки в Беларусь, что Литва сейчас движется к уничтожению литовцев и государственности. Также он говорил, что западные санкции против Беларуси и России - это выстрел себе в ногу.