Президент Португалии подписал указ о роспуске парламента и назначил выборы в законодательные органы

"Президент Республики <...> подписал указ о роспуске Собрания республики и назначении выборов в законодательные органы на 18 мая", - отмечается в документе. Предстоящие выборы будут уже третьими за последние три года.

Решение президента о роспуске парламента было принято после того, как 11 марта депутаты отказали в доверии правительству во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру на фоне политического кризиса, начавшегося в феврале. Тогда в местных СМИ появились сведения о существовании компании Spinumviva, принадлежавшей семье главы кабмина, при этом компания была основана, когда Монтенегру не принимал активного участия в политике. Постепенно в прессе появлялась новая информация с утверждениями о том, что предприятие получало платежи от компаний, в которых в прошлом работал Монтенегру.