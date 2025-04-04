Президент Республики Корея Юн Сок Ель окончательно отстранен от должности

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Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Еля, окончательно отрешив его от власти. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Все восемь судей поддержали импичмент. Для окончательного отстранения от власти требовалось как минимум шесть голосов. 14 декабря парламент принял решение об импичменте Юн Сок Еля в связи с введением военного положения. Депутаты предъявили президенту пять обвинений.

Судьи пришли к выводу, что введение военного положения не имело законных оснований. Конституция допускает его только в условиях войны, вооруженного конфликта или других чрезвычайных ситуаций национального масштаба. "Текущее военное положение было установлено с нарушением основных критериев", - говорится в решении суда. Таким образом, судьи отвергли утверждения бывшего президента о том, что военное положение было призвано "пробудить народ" и имело лишь символическое значение.

Судьи решили, что Юн Сок Ель нарушил закон, отправив военных в парламент, полагая, что он использовал армию в политических целях. Они отметили, что указ о военном положении, который запрещал деятельность парламента, нарушил основные права граждан Республики Корея. Отправка военных в Центральную избирательную комиссию для изъятия серверов без судебного ордера также была признана нарушением закона и посягательством на независимость этого органа. Еще одно обвинение касалось составления списка лиц, чье местоположение президент приказал отслеживать, в который вошли бывшие судьи.