Президент РФ назвал основы союзнических отношений России и Беларуси

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Беларуси отметил, что традиции взаимовыручки, закаленные в военные годы, остаются основой для союзнических отношений.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, пишет РИА Новости.

Путин подчеркнул, что это мероприятие, посвященное памяти героических защитников Отечества, проходит в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Восемь десятилетий назад наши отцы, деды и прадеды ценой неимоверных усилий и огромных жертв не только отстояли родную землю, но и спасли Европу и весь мир от нацистского порабощения. Подвиг советского народа-победителя навсегда вписан в историю человечества и останется в сердцах благодарных потомков", - говорится в послании.

Российский лидер отметил, что за особые заслуги в защите Родины от захватчиков 12 городов Советского Союза - Москва и Минск, Ленинград и Сталинград, Севастополь и Киев, Одесса и Керчь, Новороссийск и Тула, Мурманск и Смоленск - были удостоены звания "Город-герой". Также звание "Крепость-герой" было присуждено Брестской крепости, которая первой приняла на себя удар врага.

"Важно, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между нашими странами", - добавил он.