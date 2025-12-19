Президент РФ отметил, что выступление Президента Беларуси на ВНС было ярким

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания в прямом эфире смотрел и российский коллега Владимир Путин. Об этом рассказал сам Президент России, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции в Москве.

Как отметил российский лидер, выступление Александра Лукашенко было "эмоциональное, яркое и содержательное".

Более 3 млн вопросов и 4,5 ч прямого эфира. Прямая линия c Владимиром Путиным в этом году снова совмещена с большой пресс-конференцией. Начал лидер с темы СВО, потом перешtл к экономике. Это был достаточно большой блок. Говорил он об обеспечении стабильности финансовой системы, о технологическом суверенитете и об информационной безопасности. Большой блок ответов был по социальной тематике: поддержка многодетных семей, предложение продлить выплаты в декрете до 3 лет, как это, собственно говоря, и сделано в Беларуси, льготная ипотека для многодетных семей.

У наших стран похожий трек в ориентирах развития, и с похожими вызовами мы сталкиваемся. Очевидно, видит это и Президент России. Он буквально в начале дал слово Беларуси и сказал, что смотрел Всебелорусское народное собрание.

"Я вчера смотрел в прямом эфире выступление Президента Беларуси на Всебелорусском собрании. И должен его поздравить. Это было очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление", - сказал Владимир Путин.

"И хочу выразить ему слова благодарности за оценку состояния российско-белорусских отношений", - добавил Президент РФ.

А что касается обеспечения вопросов безопасности, то Россия и Беларусь решают их и в двустороннем порядке, и в рамках ОДКБ. "Александр Григорьевич говорил о размещении российского ядерного тактического оружия на территории Беларуси. У нас регулярно проводятся учения, создана группа войск. Наши министерства обороны тесно сотрудничают друг с другом. Безопасность Союзного государства находится в надежных руках военных и будет безусловно обеспечена", - заявил Владимир Путин.

Российский лидер посоветовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте лучше выполнять свои профессиональные обязанности, раз в военной доктрине США (а это основная страна в НАТО) Россия в качестве врага не обозначена, а вот генсек альянса почему-то к войне готовится. Россия же готова все вопросы решать путем переговоров при условии взаимного уважения.