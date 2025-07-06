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Президент России: Итоговая декларация саммита БРИКС создает задел для совместной работы
Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС значительно опережает некоторые другие объединения по паритету покупательной способности, включая Группу семи. По этому показателю ВВП БРИКС равен 57 трлн долларов, сообщает РИА Новости.
Путин также отметил, что страны БРИКС составляют 40 % мировой экономики. В ходе пленарного заседания саммита БРИКС в формате видеоконференции он также упомянул, что на эти страны приходится не только треть площади земной суши, но и почти половина населения планеты.
Подготовленная итоговая декларация саммита БРИКС создает благоприятные условия для совместной работы. Семнадцатый саммит проходит в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Декларация, которая готовится к утверждению, предполагает дальнейшее сотрудничество в духе преемственности и равноправия, характерном для БРИКС.