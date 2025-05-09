Президент России на параде на Красной площади напомнил о мужестве защитников Беларуси

"Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах, определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, мужеством защитников Беларуси, которые первыми встретили врага, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Тулы, Смоленска, героизмом жителей блокадного Ленинграда, отвагой всех, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах и в подполье, доблестью тех, кто под огнем врага эвакуировал заводы, кто трудился в тылу, не жалея себя, на пределе сил. Героизм народа был массовым", - сказал Владимир Путин.