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Президент Румынии подал в отставку на фоне угрозы импичмента
От иностранного вмешательства страдает Румыния. Президент страны подал в отставку на фоне угрозы импичмента.
Мандат Йоханниса завершен еще 21 декабря, однако он должен был оставаться на посту до тех пор, пока не будут проведены повторные выборы. Первые были сорваны из-за победы в первом туре неугодного Вашингтону и Брюсселю кандидата Джорджеску.
Результаты голосования под давлением США и ЕС отменили, назначили новые выборы. Однако грубая попытка вмешательства в избирательный процесс не осталась без последствий - румынская оппозиция сумела с третьей попытки внести на рассмотрение парламента вопрос импичмента Йоханниса. После чего он и подал в отставку. А на улицы Бухареста вновь вышли сторонники Джорджеску, требуя справедливых и честных выборов. Полиция пыталась воспрепятствовать, сообщается о применении против протестующих физической силы.