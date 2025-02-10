Президент Румынии ушел в отставку, чтобы избавить страну от кризиса

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Спустя более 10 лет пребывания в должности президент Румынии Клаус Йоханнис ушел в отставку. Он передал полномочия врио главы государства Илие Боложану, который до этого был спикером верхней палаты парламента.

Йоханнис заявил, что "хочет избавить Румынию и ее народ от кризиса" - так он объяснил свою отставку.