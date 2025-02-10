3.48 RUB
3.36 USD
3.47 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент Румынии ушел в отставку, чтобы избавить страну от кризиса
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9183c009-975a-4f3a-b6c2-1aed0d5f04d6/conversions/85eb08c1-8ab9-42dd-a4b7-cbe4d1fc7b76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9183c009-975a-4f3a-b6c2-1aed0d5f04d6/conversions/85eb08c1-8ab9-42dd-a4b7-cbe4d1fc7b76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9183c009-975a-4f3a-b6c2-1aed0d5f04d6/conversions/85eb08c1-8ab9-42dd-a4b7-cbe4d1fc7b76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9183c009-975a-4f3a-b6c2-1aed0d5f04d6/conversions/85eb08c1-8ab9-42dd-a4b7-cbe4d1fc7b76-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byСпустя более 10 лет пребывания в должности президент Румынии Клаус Йоханнис ушел в отставку
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9183c009-975a-4f3a-b6c2-1aed0d5f04d6/85eb08c1-8ab9-42dd-a4b7-cbe4d1fc7b76.jpg2025-02-12T14:57:15.000000Z00
Спустя более 10 лет пребывания в должности президент Румынии Клаус Йоханнис ушел в отставку. Он передал полномочия врио главы государства Илие Боложану, который до этого был спикером верхней палаты парламента.
Йоханнис заявил, что "хочет избавить Румынию и ее народ от кризиса" - так он объяснил свою отставку.
Напомним, в первом туре на выборах 24 ноября 2024 года победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Однако в декабре Конституционный суд Румынии (никто не сомневается, что по заказу Брюсселя) аннулировал весь избирательный процесс.