Президент Сербии допустил возможность скорой отставки
Автор:Редакция news.by
Президент Сербии Вучич допустил возможность своей скорой отставки.
Сербский лидер, находясь с визитом в Пекине, прокомментировал массовые выступления оппозиции, которые сопровождались ожесточенным насилием: Вучич заявил, что есть только 2 варианта: либо президент работает до истечения мандата, либо уходит в отставку. "Соответственно, возможно, я вскоре подам в отставку", - сказал он.
Такова была реакция Вучича на рост уличной активности его противников. В минувшие выходные они провели ряд массовых акций в крупных городах Сербии. Митинги завершились столкновениями с полицией.
Фото РИА Новости