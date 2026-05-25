Президент Сербии допустил возможность скорой отставки

Сербский лидер, находясь с визитом в Пекине, прокомментировал массовые выступления оппозиции, которые сопровождались ожесточенным насилием: Вучич заявил, что есть только 2 варианта: либо президент работает до истечения мандата, либо уходит в отставку. "Соответственно, возможно, я вскоре подам в отставку", - сказал он.