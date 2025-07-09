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Президент Сербии: Попытка госпереворота в стране провалилась
Автор:Редакция news.by
Президент Сербии объявил, что попытка совершить в стране цветную революцию окончательно провалилась. Последние дни антиправительственные активисты вели только малозначительные бои, например, столкновения с полицией имели место в городке Ужице.
Зрелище довольно жалкое после многотысячных манифестаций двухнедельной давности, в ходе которых на улицах Белграда вспыхивали ожесточенные столкновения с полицией. Власти приняли в последнее время ряд мер по установлению связей организаторов беспорядков с иностранными структурами.
По данным правительства, подтвердился факт зарубежного финансирования протестов и участие в их подготовке иностранных спецслужб.