Президент Сербии: Попытка госпереворота в стране провалилась

Президент Сербии объявил, что попытка совершить в стране цветную революцию окончательно провалилась. Последние дни антиправительственные активисты вели только малозначительные бои, например, столкновения с полицией имели место в городке Ужице.





Зрелище довольно жалкое после многотысячных манифестаций двухнедельной давности, в ходе которых на улицах Белграда вспыхивали ожесточенные столкновения с полицией. Власти приняли в последнее время ряд мер по установлению связей организаторов беспорядков с иностранными структурами.





По данным правительства, подтвердился факт зарубежного финансирования протестов и участие в их подготовке иностранных спецслужб.