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Президент Сирии объявил о прекращении огня в стране
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, призвав стороны конфликта немедленно сложить оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.
В заявлении руководство Сирии объявило о немедленном всеобъемлющем прекращении огня в свете особых обстоятельств, которые переживает сейчас страна, а также с целью положить конец кровопролитию, сохранить единство сирийской территории и безопасность ее населения.
Руководство страны призвало немедленно прекратить боевые действия во всех районах, защитить мирных жителей и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. Нарушение прекращения огня будет считаться "нарушением суверенитета страны и повлечет за собой правовые меры".
Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. Минобороны Сирии 15 июля заявило о вводе регулярных войск и подразделений МВД в провинцию с целью стабилизации ситуации. В этот же день в конфликт включился Израиль, начавший наносить удары по военным колоннам ВС Сирии и стратегическим объектам в Дамаске.