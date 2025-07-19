Президент Сирии объявил о прекращении огня в стране

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, призвав стороны конфликта немедленно сложить оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

В заявлении руководство Сирии объявило о немедленном всеобъемлющем прекращении огня в свете особых обстоятельств, которые переживает сейчас страна, а также с целью положить конец кровопролитию, сохранить единство сирийской территории и безопасность ее населения.

Руководство страны призвало немедленно прекратить боевые действия во всех районах, защитить мирных жителей и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. Нарушение прекращения огня будет считаться "нарушением суверенитета страны и повлечет за собой правовые меры".