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Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 145 %
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Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 145 %news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d43616-f687-4fe9-ba8e-6b23984571ac/conversions/d01c2eac-8d95-4ad4-b060-6d493a574d4f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d43616-f687-4fe9-ba8e-6b23984571ac/conversions/d01c2eac-8d95-4ad4-b060-6d493a574d4f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d43616-f687-4fe9-ba8e-6b23984571ac/conversions/d01c2eac-8d95-4ad4-b060-6d493a574d4f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d43616-f687-4fe9-ba8e-6b23984571ac/conversions/d01c2eac-8d95-4ad4-b060-6d493a574d4f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 %. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.
"Белый дом заявил, что тарифы США на китайские товары теперь составляют 145 %", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Ранее американский президент Дональд Трамп установил тарифы на продукцию из Китая на уровне 125 %.