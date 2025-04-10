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Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 145 %

Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 145 %

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 %. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.

"Белый дом заявил, что тарифы США на китайские товары теперь составляют 145 %", - говорится в публикации на сайте телеканала.

Ранее американский президент Дональд Трамп установил тарифы на продукцию из Китая на уровне 125 %.

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