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Президента Молдовы обвинили в геноциде
Президент Молдовы Майя Санду проводит политику геноцида в отношении своего народа. Примером тому служит рост коммунальных тарифов, заявил лидер блока "Победа".
Илан Шор отмечает, что люди вынуждены тратить на оплату ЖКХ более 100 % своего дохода. Коммуналка составляет порядка 230 долларов при пенсии в 170. Это не ошибка - это план по доведению людей до нищеты, чтобы они бежали в Евросоюз в роли дешевых рабов, констатирует Шор.
Фото РИА Новости