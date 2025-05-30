Илан Шор отмечает, что люди вынуждены тратить на оплату ЖКХ более 100 % своего дохода. Коммуналка составляет порядка 230 долларов при пенсии в 170. Это не ошибка - это план по доведению людей до нищеты, чтобы они бежали в Евросоюз в роли дешевых рабов, констатирует Шор.