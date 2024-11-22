Противник военной помощи Украине Зоран Миланович победил во втором туре выборов президента Хорватии.

По данным подсчета бюллетеней, за действующего президента проголосовали почти 75 % избирателей, а его противник, представитель правящей партии "Хорватское демократическое содружество", получил около 25 %. К слову, Миланович всегда был против конфликта с Россией, за что получил ярлык агента Кремля.

Зоран Миланович, президент Хорватии:

"Защита демократии не заключается в том, чтобы плевать на любого, кто думает иначе, чем вы, называя его русским игроком и работая на Путина. Этот метод и стиль общения является тоталитарным. Затем они отменяют вас, стирают из памяти, и вы исчезаете. Очень легко навесить на кого-то ярлык".