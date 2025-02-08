Президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре. Кто в лидерах?

Парламентские и президентские выборы пройдут в Эквадоре. Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 151 депутата Национальной ассамблеи (парламента), пишет ТАСС.

С момента последних президентских выборов в Эквадоре прошло меньше двух лет. Тогда досрочное голосование было назначено на тот момент главой государства Гильермо Лассо с целью роспуска парламента.

Победивший на тех выборах 37-летний Даниэль Нобоа, сын одного из богатейших бизнесменов страны, вновь выдвинул свою кандидатуру. Помимо него, на высший государственный пост претендуют 16 политиков. Основным соперником Нобоа является бывший депутат Национальной ассамблеи Луиса Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве экс-президента Рафаэля Корреа (был главой государства в 2007-2017 годы). Согласно опросу, опубликованному компанией Ipsos, за Нобоа готовы проголосовать 45,5 %, за Гонсалес - 31,3 %.

Согласно опросам, никто из остальных 14 кандидатов не может рассчитывать на более чем 6 % голосов.

Для победы претенденту на высший государственный пост необходимо получить абсолютное большинство голосов или не менее 40 %, но при условии, что от ближайшего соперника его будет отделять не менее 10 % голосов. Если никто из претендентов на высший государственный пост не заручится необходимой поддержкой 9 февраля, то 13 апреля в стране пройдет второй тур.

Голосование в Эквадоре является обязательным для лиц в возрасте от 18 до 65 лет. Избирательным правом обладают порядка 13,5 млн человек.

Как и в 2023 году, когда был избран Нобоа, одной из основных проблем в Эквадоре остается преступность.