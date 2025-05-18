3.73 BYN
3.01 BYN
3.37 BYN
Президентские выборы в Польше: скандалы и курьезы
Польша 18 мая выбирает президента, точнее, меньшая ее часть. Как сообщила избирательная комиссия, явка в полдень составила чуть более 20 %. Это снижение примерно на 5-10 % по сравнению с голосованием 2020 года. И это свидетельствует лишь о том, что ни власти, ни оппозиции не удалось мобилизовать электорат. Более того, многие поляки приходят на участки, но не голосуют, а отправляют в урну пустые бюллетени. Процесс снимают на видео.
Не обошлось и без курьезов - двух членов избирательных комиссий словили на пьянке. Еще одного в прямом смысле зачем-то укусил за руку голосующий. Кроме того, избиратели заподозрили подделку бюллетеней из-за отрезанного верхнего уголка, после чего обратились в полицию. В национальной избирательной комиссии объяснили, что все ради ориентации незрячих людей. Правда, некоторые поветовые избиркомы обрезали и левый угол. Из-за этого несколько сотен бюллетеней признают недействительными. Напомним, в выборах участвует рекордное число кандидатов - 13. Фаворитов 2: однопартиец премьера польского режима Туска Тшасковский и кандидат от партии "Право и справедливость" Навроцкий. При этом ни один из них не пользуется достаточной поддержкой для победы в первом туре. Тем более что выборы идут на фоне роста госдолга, дефицита бюджета, значительного подорожания продуктов питания и коммунальных услуг.
Ежи Ивински, пенсионер:
"Чего я жду? Чтобы был, наконец, мир и порядок, чтобы установилось нормальное время, чтобы суды были судами, чтобы правосудие было правосудием".
Итоги выборов могут быть объявлены утром 20 мая либо в ночь с понедельника на вторник. Все зависит от того, как будет окончен подсчет за рубежом. И на этом фоне звучит критика к организации самих выборов. Дело в том, что на участках скончались два человека - 97-летняя женщина и 84-летний мужчина. Неужели нельзя организовать голосование на дому, как это бывает в цивилизованных странах? - задаются вопросом поляки.